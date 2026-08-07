Milliler Tayland'ı 3-0 Yenerek Başladı

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'ndaki ilk maçında Tayland'ı 25-13, 25-19, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milliler, gruptaki ikinci maçını bugün TSİ 21.00'de ABD ile oynayacak.