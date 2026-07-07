Millilerin İlk Maçında Finlandiya Zaferi

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası ilk maçında Finlandiya'ya 3-2 mağlup oldu.

İtalya'nın Porto San Giorgio kasabasında oynanan karşılaşmayı Finlandiya 25-16, 25-22, 22-25, 21-25 ve 16-18'lik setlerle kazandı.

Milli takım, turnuvadaki ikinci maçında yarın TSİ 13.30'da Yunanistan ile karşılaşacak.