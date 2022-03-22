Millilerin rakibi son maçında galip geldiği Portekiz - Son Dakika
Üye Girişi

Millilerin rakibi son maçında galip geldiği Portekiz

22.03.2022 13:00
Millilerin rakibi son maçında galip geldiği Portekiz

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off yarı final maçında perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Portekiz ile 9'uncu randevuya çıkacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off yarı final maçında perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Portekiz ile 9'uncu randevuya çıkacak.

Milliler, 5'i resmi 3'ü özel olmak üzere Portekiz ile yaptıkları 8 maçta 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rakibini ilk kez 1955 yılında gerçekleştirdiği hazırlık maçında 3-1 mağlup eden Ay-yıldızlılar, 2012 yılında ise yine bir hazırlık maçında Lizbon deplasmanında 3-1'lik skorla rakibini mağlup etmeyi başardı. Sahadan 6 kez mağlup ayrılan Portekiz Milli Takımı son dönemlerde hücum hattındaki tehlikeli oyuncularıyla ön plana çıkıyor.

İLK RANDEVU 1955'TEİlk olarak 12 Aralık 1955'te, İstanbul Mithat Paşa Stadı'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelinen Portekiz'i Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'nin golleriyle 3-1 mağlup ederken iki takım daha sonra 1956 yılında sahaya çıktı ve mücadeleyi Portekiz 3-1 kazandı.EUSEBİO TÜRKİYE'Yİ 3 GOLLE YIKTI1966 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan mücadelede futbol efsanesi Eusebio, hat-trick yaptığı maçta Portekiz,  Türkiye'yi 5-1 mağlup ederken millilerin tek golü ise Fevzi Zemzem'den geldi. Rövanş karşılaşmasında Portekiz Ankara 19 Mayıs Stadı'nda kırmızı beyazlıları 1-0'lık skorla geçti. Romanya ve Çekoslavakya'nın da olduğu grubu iki puanla son sırada tamamlayan Türkiye, Dünya Kupası'na gitmeyi başaramazken, Portekiz ise turnuvayı üçüncü tamamladı.MİLLİLER, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GALBİYET ELDE EDEMEDİEURO 2000'de çeyrek finalde Portekiz'le eşleşen milliler 70 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta rakibine 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, büyük bir başarı elde ettiği EURO 2008'de grubun ilk maçında Portekiz'e 2-0 mağlup olurken ve yarı finalde Almanya'ya elendi.57 YIL SONRA GELEN GALİBİYETHazırlık maçı kapsamında 2 Haziran 2012'de başkent Lizbon'da oynanan ve kaleci Volkan Demirel'in Ronaldo'nun penaltısını kurtardığı mücadelede kırmızı beyazlılar, Portekiz'i Umut Bulut (2) ve Pepe'nin kendi kalesine attığı gollerle 3-1 mağlup etti.DÜNYA KUPASI YOLUNDA RAKİP YİNE PORTEKİZ

FIFA Dünya Kupası Play-Off Yarı Final karşılaşmasında 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Portekiz'e konuk olacak A Milli Futbol Takımı bu maçı kazanması halinde İtalya - Kuzey Makedonya karşılaşmasının galibiyle Dünya Kupası bileti için Konya'da kozlarını paylaşacak.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı Pepe, Portekiz Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı Pepe, Portekiz Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

Dünya Kupası, Portekiz, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Millilerin rakibi son maçında galip geldiği Portekiz - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Zabıta gelen ihbarla harekete geçti, sahte çay paketlerinin içinden talaş ve su bardağı çıktı!
13:08 Kara Kartal, Cenk Tosun transferinde frene bastı! Süper Lig'in golcüsü Umut için masaya oturacak
13:06 Fatma Yavuz'un, İBB macerası uzun sürmedi! Düğününde alkol ikram etmesiyle tepki çekmişti
12:57 Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlısından kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
12:56 Survivor'daki aşk iddialarıyla gündem olan Batuhan Karacakaya'nın hayranlarından bir isteği var: Adımı yan yana geçirmeyin
12:50 Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez teknik direktör oluyor!
12:37 İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 13:19:16. #1.11#
SON DAKİKA: Millilerin rakibi son maçında galip geldiği Portekiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement