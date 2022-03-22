Millilerin rakibi son maçında galip geldiği Portekiz - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı , 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off yarı final maçında perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Portekiz ile 9'uncu randevuya çıkacak.

Milliler, 5'i resmi 3'ü özel olmak üzere Portekiz ile yaptıkları 8 maçta 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rakibini ilk kez 1955 yılında gerçekleştirdiği hazırlık maçında 3-1 mağlup eden Ay-yıldızlılar, 2012 yılında ise yine bir hazırlık maçında Lizbon deplasmanında 3-1'lik skorla rakibini mağlup etmeyi başardı. Sahadan 6 kez mağlup ayrılan Portekiz Milli Takımı son dönemlerde hücum hattındaki tehlikeli oyuncularıyla ön plana çıkıyor.

İLK RANDEVU 1955'TEİlk olarak 12 Aralık 1955'te, İstanbul Mithat Paşa Stadı'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelinen Portekiz'i Lefter Küçükandonyadis Metin Oktay ve Nazmi Bilge'nin golleriyle 3-1 mağlup ederken iki takım daha sonra 1956 yılında sahaya çıktı ve mücadeleyi Portekiz 3-1 kazandı.EUSEBİO TÜRKİYE'Yİ 3 GOLLE YIKTI1966 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan mücadelede futbol efsanesi Eusebio, hat-trick yaptığı maçta Portekiz, Türkiye'yi 5-1 mağlup ederken millilerin tek golü ise Fevzi Zemzem'den geldi. Rövanş karşılaşmasında Portekiz Ankara 19 Mayıs Stadı'nda kırmızı beyazlıları 1-0'lık skorla geçti. Romanya ve Çekoslavakya'nın da olduğu grubu iki puanla son sırada tamamlayan Türkiye, Dünya Kupası'na gitmeyi başaramazken, Portekiz ise turnuvayı üçüncü tamamladı.MİLLİLER, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GALBİYET ELDE EDEMEDİEURO 2000'de çeyrek finalde Portekiz'le eşleşen milliler 70 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta rakibine 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, büyük bir başarı elde ettiği EURO 2008'de grubun ilk maçında Portekiz'e 2-0 mağlup olurken ve yarı finalde Almanya 'ya elendi.57 YIL SONRA GELEN GALİBİYETHazırlık maçı kapsamında 2 Haziran 2012'de başkent Lizbon'da oynanan ve kaleci Volkan Demirel 'in Ronaldo'nun penaltısını kurtardığı mücadelede kırmızı beyazlılar, Portekiz'i Umut Bulut (2) ve Pepe'nin kendi kalesine attığı gollerle 3-1 mağlup etti.DÜNYA KUPASI YOLUNDA RAKİP YİNE PORTEKİZ

FIFA Dünya Kupası Play-Off Yarı Final karşılaşmasında 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Portekiz'e konuk olacak A Milli Futbol Takımı bu maçı kazanması halinde İtalya - Kuzey Makedonya karşılaşmasının galibiyle Dünya Kupası bileti için Konya'da kozlarını paylaşacak.

- İstanbul