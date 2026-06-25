Minik Hamza\'nın Mektubu İl Müdürü\'ne Ulaştı

Manisa'da 7 yaşındaki Hamza Yetkin Yağız'ın okuma yazmayı öğrendikten sonra kaleme aldığı ilk mektup, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e ulaştı. Minik öğrencinin samimi satırlarına kayıtsız kalmayan Öztürk, hem mektupla yanıt verdi hem de sınıf arkadaşlarına hediyeler gönderdi.

Manisa'da Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 1-D sınıfı öğrencisi 7 yaşındaki Hamza Yetkin Yağız, okuma yazmayı öğrenmesinin ardından yazdığı ilk mektubu Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e gönderdi. Küçük öğrencinin içten ifadelerle kaleme aldığı mektup, anlamlı bir buluşmaya vesile oldu.

Mektubunda, "Ben 7 yaşındayım. Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 1-D sınıfında okuyorum. Okuma yazmayı öğrendiğim için size bu mektubu yazmak istedim. Sizi hiç tanımasam da sizleri çok seviyorum" ifadelerine yer veren Hamza, İl Müdürü Yunus Öztürk'ün Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Minik Hamza'nın samimi satırlarından büyük mutluluk duyduğunu belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, mektuba cevap yazarak teşekkürlerini iletti. Öztürk ayrıca Hamza ve sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler göndererek öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Bir öğrencinin okuma yazmayı öğrendikten sonra ilk mektubunu kendilerine göndermesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden Öztürk, "Bir öğrencimizin okuma yazmayı öğrendikten sonra ilk mektubunu bizlere yazması bizleri son derece mutlu etti. Bu güzel duyguya vesile olan Hamza evladımızı, ailesini ve öğrencilerimizin yetişmesinde büyük emekleri bulunan sınıf öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Çocuklarımızın bu yaşta sevgiyle, samimiyetle ve özgüvenle kendilerini ifade etmeleri bizler için çok kıymetli." dedi.

Bu kapsamda Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Orçun Sarıgül, 75. Yıl Gençlik Merkezi Müdürü Turgut Ergin ve gençlik liderleri, Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 1-D sınıfını ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından gönderilen hediyeler öğrencilere takdim edildi.

Program kapsamında gençlik liderleri tarafından öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenirken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinliklerde keyifli vakit geçiren öğrenciler, kendilerine gönderilen hediyeler ve gerçekleştirilen ziyaret dolayısıyla büyük sevinç yaşadı. - MANİSA