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Minik horozlar yeni sezona sıkı hazırlanıyor - Son Dakika

Minik horozlar yeni sezona sıkı hazırlanıyor

04.10.2021 09:58
Minik horozlar yeni sezona sıkı hazırlanıyor, System.String[]

Yeni sezon ile birlikte alt yapıda değişiklikler yapan ve alt yapıya önem Denizlispor'da, U15 takımı yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu Fikret Ozan Özdemir nezaretinde sürdürüyor.

Yeni sezon ile birlikte alt yapıda değişiklikler yapan ve alt yapıya önem Denizlispor'da, U15 takımı yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu Fikret Ozan Özdemir nezaretinde sürdürüyor.

Teknik Sorumlu Özdemir hedeflerinin dışarıdan bakıldığında çalışmış bir görüntüye sahip olan, yetenekli oyuncuların daha çok ön plana çıktığı, bir nevi üste futbolcu taşımayı hedefleyen bir takım görüntüsünde olmak olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır Denizlispor alt yapısında görev yaptığını söyleyen Özdemir, "Ne zaman bize görev verildiyse bu görevi layığı ile yerine getirmeye çalıştık. 2021-2022 sezonunda da U15 takımını çalıştıracağım. Yaklaşık bir aydır Doğan Demircioğlu sahasında antrenmanlarımız devam ediyor. Sezon başları biraz yoğun geçiyor. Biz hem oyuncuları tanıyoruz. Hem oyuncular bizi tanıyor. Oyuncu yetiştirmek adına elimizden geleni daha önce yaptığımız gibi yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Gelişim gösteren futbol oynamaya devam edeceğiz"

Futbol kadrosunu eski ve yeni oyuncularla pekiştireceğini söyleyen Fikret Ozan Özdemir, "Kadromuzun geneli geçen seneden kalan oyunculardan oluşuyor. Tabi ki yeni gelenlerde var. İlçelerden gelenler var. Denemeye aldığımız takip ettiğimiz oyuncularda var. Onlarla eskileri harmanlayıp yeni bir kadro oluşturup eğer maçlar oynanırsa, güzel futbol, iyi futbol, gelişim gösteren futbol oynamaya devam edeceğiz. Amacımız bu sezon başı ben çocuklara da söyledim. Hedefimiz bu şekilde olacak" dedi.

"Maçların oynanacağını tahmin ediyorum"

Federasyonun maçların oynanması yönünde karar vereceğine belirten Özdemir, "Şu anda gelişim liglerinde hangi ligin oynanacağı net olarak belli değil. Ben geçen seneki gibi sadece U19 liginin oynatılacağını düşünmüyorum. Diğer yaş gruplarında da maçların oynanacağını tahmin ediyorum. Ama tabi devre süreleri farklı olabilir. İki devre ya da tek devre yapabilirler. Ben tamamen boş geçeceklerine inanmıyorum. Çünkü geçen sezonda olmadı bu sezonda olmazsa bunun çok olumsuz etkileri olur. Ben Federasyonun oynanmayacağı yönünde bir karar vereceğini sanmıyorum. Zaten futbolu başta çocuklar olmak üzere herkes çok özledi. Maç atmosferi çok farklı oluyor. Ne kadar da antrenman yapsanız maç gibi olmuyor. Ne kadar çalışırsak çalışalım bir deplasmana gitmek, bir resmi maça çıkmak çocukların gelişimini antrenman kadar etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. O yüzden bizlerde çocuklarda herkes maçların oynanmasını istiyor. Umarım federasyonda bu doğrultuda bir karar verir" ifadelerini kullandı.

"Alt yapının amacı oyuncu yetiştirmektir"

Futbolda alt yapının hedefinin futbolcu yetiştirmek olduğuna değinen Fikret Ozan Özdemir, "Alt yapının bir kuralı bir amacı vardır. Alt yapının amacı oyuncu yetiştirmektir. Ben bunun dışına asla çıkmadım. Çünkü özellikle 13, 14 ve 15 yaş grupları çok önemli. Bu yaşlarda sadece maç kazanmak için sonuca yönelik oyun oynatamazsınız. Benim öyle bir oyun anlayışım yok. Yeni sezonda ligler başlarsa U15 takımımız, oyun oynamaya çalışan, dışarıdan bakıldığında çalışmış bir görüntüye sahip olan, yetenekli oyuncuların daha çok ön plana çıktığı, bir nevi üste futbolcu taşımayı hedefleyen bir takım görüntüsünde olacağız. Amacımız her sene olduğu gibi bu sene de bu olacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Minik horozlar yeni sezona sıkı hazırlanıyor
Minik horozlar yeni sezona sıkı hazırlanıyor
Minik horozlar yeni sezona sıkı hazırlanıyor

Denizlispor, Ne zaman, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Minik horozlar yeni sezona sıkı hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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