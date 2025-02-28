Minik Sporcuların Yüzme Heyecanı - Son Dakika
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Minik Sporcuların Yüzme Heyecanı

Minik Sporcuların Yüzme Heyecanı

Afyonkarahisar'da 120 sporcuyla yüzme müsabakaları başladı, genç yetenekler performans sergiliyor.

28.02.2025 10:20
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Afyonkarahisar'da okul sporları çerçevesinde düzenlenen Minikler ve Küçükler yüzme müsabakaları, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

İl genelinden 120 sporcunun katıldığı organizasyon, genç yeteneklerin performanslarını sergilemesine ve yüzme branşında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Müsabakaların açılış seremonisi, sporcuların ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yüzme sporunun gelişimi için yapılan yatırımlara ve sağlanan desteklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Afyonkarahisar olarak sporun her alanında büyük bir gelişim gösteriyoruz. Yüzme branşı da bu gelişimden payını alıyor ve genç sporcularımıza en iyi imkanları sunabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada 120 genç sporcumuzun yarışlara katılıyor olması, yüzmeye olan ilginin ne kadar arttığını gösteriyor. Bu müsabakalar, çocuklarımızın hem sportif gelişimini desteklemek hem de özgüven kazanmalarına yardımcı olmak için büyük bir fırsat."

İlk gün müsabakalarında başarılı olan sporculara ödülleri, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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