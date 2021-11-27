Minik taekwondoculardan Kaymakam Türker'e ziyaret

Çaldıran 2018 Gençlik Spor Kulübü taekwondo sporcuları Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret etti.

Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çaldıran 2018 Gençlik Spor Kulübü taekwondo sporcularını makamında kabul etti. Sporcularla tek tek sohbet eden Kaymakam Türker, hepsini tebrik edip başarılarının devamı diledi. Milli Antrenör Abdurrahman Şanlıtürk tarafından hediye edilen taekwondo kıyafeti ve adı yazılı siyah kuşağı alan Kaymakam Türker, Çaldıran Kaymakamlığı olarak her zaman sporcuların yayında olduklarını söyledi. Geleceğimizin teminatı olan çocukların hem sporda hem de akademide iyi bir yere gelmesi için çalıştıklarını belirten Kaymakam Türker, "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bu tür kurslarımız devam ediyor. Çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirmeleri için açtığımız bu kurslara katılarak hem kendilerini geliştirmelerini hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlıyoruz. Umut vadeden minik sporcularımızın gelecekte ilçemizin ve ilimizin adını ulusal ve uluslar arası müsabakalarda duyuracaklarından şüphem yoktur. Hepsini tebrik ederek, başarılar dilerim" dedi.

Milli Antrenör Abdurrahman Şanlıtürk ise yakın ilgi ve alakalarından dolayı Kaymakam Türker'e teşekkür etti. - VAN