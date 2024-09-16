Minik Taraftar Elisa'nın Gözyaşları, Başkan Bozbey'den Jestle Son Buldu - Son Dakika
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Spor

Minik Taraftar Elisa'nın Gözyaşları, Başkan Bozbey'den Jestle Son Buldu

Minik Taraftar Elisa\'nın Gözyaşları, Başkan Bozbey\'den Jestle Son Buldu

Bursa'da babası çalıştığı için Bursaspor maçına gidemeyen küçük Elisa'nın gözyaşları viral oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, minik kızı stada getirerek sevincine ortak oldu.

16.09.2024 10:00  Güncelleme: 10:04
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Babası çalıştığı için Bursaspor maçına gidemeyeceğini düşünüp gözyaşları döken küçük kızın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Minik kızın gözyaşlarına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mutafa Bozbey kayıtsız kalmadı. Korumaları aracılığıyla Elisa'yı stada getirten Başkan Bozbey, minik taraftarla birlikte maç izledi.

Bursa'da babası çalıştığı için Tokat Belediye Plevnespor maçına gidemeyeceğini düşünen minik Elisa'nın gözyaşı döktüğü görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerin viral olmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, minik kıza jest yaptı. Sezonun ilk iç saha maçını 43 bin taraftar önünde oynayan Bursaspor'un müsabakasına ailesiyle katılan Elisa'nın tribündeki heyecanı kameraya yansırken, küçük kızı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda Mustafa Bozbey karşıladı.

O anları sosyal medya hesabında paylaşan Bozbey, yaptığı paylaşımda, "Bursaspor sevdasıyla hepimizin yüreklerine dokunan minik kızımız Elisa'nın sevgisine sessiz kalamadık. Ailesi ve minik kızımızı Bursaspor maçına davet ederek müthiş maçı birlikte seyrettik. Bursamızda artık çocuklarımız hep gülümseyecek!" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Minik Taraftar Elisa'nın Gözyaşları, Başkan Bozbey'den Jestle Son Buldu - Son Dakika

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