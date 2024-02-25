Minik Yiğidolar Tribünden Sivasspor-Pendikspor Maçını İzledi - Son Dakika
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Minik Yiğidolar Tribünden Sivasspor-Pendikspor Maçını İzledi

Minik Yiğidolar Tribünden Sivasspor-Pendikspor Maçını İzledi

Sivas Valiliği himayesinde yürütülen Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında yaklaşık 800 öğrenci, Sivasspor-Pendikspor maçını tribünden izledi. Sivas Valisi, Sivasspor Kulübü Başkanı ve öğrenciler, coşkulu tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

25.02.2024 14:35
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Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında öğrenciler Sivasspor- Pendikspor maçını tribünden izledi.

Minik Yiğidolar projesi kapsamında tribündeki yerini alan minik öğrenciler takımlarına destek olmaya devam ediyor. Proje kapsamında yaklaşık 800 öğrenci Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor -Pendikspor maçını tribünden takip etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, öğrencilerle birlikte tribünlerdeki yerini alarak Sivasspor-Pendikspor mücadelesini izledi.

Müsabakada yaptıkları coşkulu tezahüratlarla takımlarına destek olan minik Yiğidolar, stadyumda renkli görüntülere sahne oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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