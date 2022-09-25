Minik judokalar Balkan Şampiyonası'nı zirvede tamamladı

Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz toplam 27 madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in Pale kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde minik judokalar 13 madalya kazandı.
Milli sporcular, 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz toplam 27 madalya kazanarak organizasyonu zirvede tamamladı.
Son gün madalya kazanan sporcular şöyle:
Kadınlar
44 kilo Nehir Civelek (gümüş), Berfin Civelek (bronz)
48 kilo Beren Çetin (bronz), Fatma Çiçek (bronz)
52 kilo Nisa Akpınar (bronz)
57 kilo İkra Üzüm (bronz)
+57 kilo Emine Bayraktar (altın), Ayça Küçükcesur (gümüş)
Erkekler
50 kilo Muhammet Efe Ergün (gümüş)
55 kilo Hüseyin Musri (bronz)
60 kilo Yiğit Dinçer (altın)
+60 kilo Ali İhsan Esen (bronz), İsmail Akkaya (bronz)
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