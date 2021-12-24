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Minnesota Timberwolves'da koronavirüs alarmı - Son Dakika

Minnesota Timberwolves'da koronavirüs alarmı

24.12.2021 12:34
Minnesota Timberwolves'da koronavirüs alarmı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle kadroya alınamayan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle kadroya alınamayan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, NBA'in sağlık ve güvenlik protokolünün izin vermemesi nedeniyle son olarak takımın yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns'un kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Takımda Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Anthony Edwards, Patrick Beverley, Josh Okogie, Taurean Prince, Jarred Vanderbilt ve McKinley Wright da kadroya dahil edilemiyor.

NBA'in sağlık ve güvenlik protokolü, Kovid-19'a yakalananlar ile testi pozitif çıkanla önceden teması bulunanların kadroya dahil edilmesine izin vermiyor. Kadroya dahil edilemeyen oyuncuların en az 10 gün karantinaya alınması veya sonraki maçın 24 saat öncesine kadar iki Kovid-19 testinin negatif sonuçlanması gerekiyor.

Daha önce de Kovid-19'a yakalanan Karl-Anthony Towns, bu sezon 30 maçta 24,5 sayı, 9,1 ribaunt ve 3,6 asist ortalamasıyla oynadı.

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Amerikan Basketbol Ligi, Minnesota Timberwolves, Patrick Beverley, Karl Anthony, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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