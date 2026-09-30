Minsk'i 1-0 yenen Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Minsk'i 1-0 yenen Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı son 16 turuna yükseldi

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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında Minsk'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki maçta Busem Şeker 34. dakikada golü attı, Minsk'ten Mariya Demidova 90+4'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında konuk ettiği Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, 34. dakikada Busem Şeker'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarısında gol olmadı ve Fenerbahçe arsaVev mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Minsk'in oyuncusu Mariya Demidova, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İlk karşılaşmayı 4-1 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.

Kaynak: AA
FenerbahçeZiya ÖnişFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Minsk'i 1-0 yenen Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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