Minsk'i 1-0 yenen Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı son 16 turuna yükseldi

Minsk'i 1-0 yenen Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı son 16 turuna yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında Minsk'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki maçta Busem Şeker 34. dakikada golü attı, Minsk'ten Mariya Demidova 90+4'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında konuk ettiği Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, 34. dakikada Busem Şeker'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarısında gol olmadı ve Fenerbahçe arsaVev mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Minsk'in oyuncusu Mariya Demidova, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
İlk karşılaşmayı 4-1 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.
Kaynak: AA
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