Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mircea Lucescu Hayatını Kaybetti

07.04.2026 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜLKEMİZDE A Milli Futbol Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında vefat etti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Romanya Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Mutlak bir efsane olan ve öyle kalmaya devam edecek Mircea Lucescu'nun vefatı dolayısıyla derin üzüntüsü içerisindeyiz. Futbolumuz bugün sadece dahi bir taktikçiyi değil; aynı zamanda bir akıl hocasını, bir vizyoneri ve üç renkli bayrağı dünya çapında en yüksek başarılara taşıyan ulusal bir sembolü kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

RAZVAN BURLEANU: ROMANYA VE DÜNYA FUTBOLU İÇİN KARA BİR GÜN

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ise, "Romanya ve dünya futbolu için kara bir gün. Varlığının her saniyesini futbol için yaşamış bir insanı kaybettik. Mircea Lucescu sadece bir teknik direktör değil, nesiller boyu futbolcular için bir hayat öğretmeniydi. Bu sporu hayattaki her şeyden daha çok seven bir insandı ve futbolumuz üzerindeki etkisi ölçülemez. Bu zor anlarda düşüncelerimiz yaslı ailesiyle birlikte. Onun dersleri, zarafeti ve asla yeri doldurulamayacak büyük bir boşluk bizlerle kalacak. Yıldızlar arasında huzurla uyu, Sayın Lucescu" diye konuştu.

Ülkemizde A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Lucescu, kariyerinde sayısız başarı ve onlarca kupa kazandı. Mircea Lucescu'nun anısına önümüzdeki hafta oynanacak Romanya Süper Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Kadınlar Süper Ligi maçları öncesinde saygı duruşu yapılacağı bildirilirken, yeni milli takım teknik direktörünün belirlenme sürecinin belirsiz bir süreliğine askıya alındığı açıklandı.

Kaynak: DHA

Mircea Lucescu, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 23:26:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.