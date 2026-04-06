Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası - Son Dakika
06.04.2026 08:54
Yoğun bakımda tedavi gören Mircea Lucescu’nun beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edildi. Romanya basını, deneyimli teknik direktörün yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu ve ailesinin vereceği kararın beklendiğini belirtti.

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Mircea Lucescu’nun sağlık durumuna ilişkin endişe verici iddialar gündeme geldi. Romanya basını, deneyimli teknik direktörün beyin ölümünün gerçekleştiğini öne sürdü.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

29 Mart’ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Lucescu, yaklaşık bir haftadır Bükreş Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

DURUMU AĞIRLAŞTI

Hastaneden gün içinde yapılan açıklamada, kalp ritim bozukluğunun arttığı ve tedaviye yanıt vermediği belirtilmişti. Lucescu’nun durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

ROMANYA BASINI DUYURDU

Romanya medyası, Lucescu’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini iddia etti. Deneyimli teknik direktörün yaşam destek ünitesine bağlı olarak nefes almaya devam ettiği ve ailesinin vereceği kararın beklendiği aktarıldı. Konuyla ilgili henüz resmi bir doğrulama yapılmazken, futbol dünyası gelişmeleri yakından takip ediyor.

    Yorumlar (2)

  • faruk gökdaş faruk gökdaş:
    Adamın son maçı ölmeden dolmabahçe oldu ?? 15 0 Yanıtla
  • kenan sar kenan sar:
    türkiye yenilgisi koydu adama 3 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
