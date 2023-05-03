Mısır Süper Kupası'nda Al Ahly ile Zamalek arasında oynanacak karşılaşma öncesi ülke futbolunda büyük ses getiren bir gelişme yaşandı.
Geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen ve şuan Al Ahly'de oynayan Mahmoud Kahraba, Mısır'da ortalığı karıştırdı. Futbolcu, daha önce formasını giydiği Zamalek'e hakaret ettiği gerekçesiyle 12 maç ceza almıştı. Bu cezaya Mısır Süper Kupası'nda oynanacak mücadele öncesi Al Ahly itiraz etti.
İtiraz yerel mahkemeye sevk edilirken Mahmoud Kahraba'nın final maçında sahaya çıkmasına izin verildi. Yaşananların ardından Zamalek finale çıkmama kararı aldı. Finalde Al Ahly karşısında ligi ikinci sırada bitiren Pyramids olacak.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in eski yıldızı Kahraba, Mısır'da ortalığı karıştırdı! Rakip takım final maçında sahaya çıkmama kararı aldı - Son Dakika