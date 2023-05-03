Süper Lig'in eski yıldızı Kahraba, Mısır'da ortalığı karıştırdı! Rakip takım final maçında sahaya çıkmama kararı aldı - Son Dakika
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Süper Lig'in eski yıldızı Kahraba, Mısır'da ortalığı karıştırdı! Rakip takım final maçında sahaya çıkmama kararı aldı

03.05.2023 16:53

Geçen sezon Hatayspor'da kiralık oynayan ve şu an Al Ahly forması giyen Mahmoud Kahraba, Mısır'da ortalığı birbirine kattı. Geçmişte oynadığı Zamalek'e hakaret ettiği gerekçesiyle 12 maç ceza verilen futbolcu için takımı Al Ahly, Mısır Süper Kupası'nda Zamalek ile oynayacakları maç öncesi itiraz etti. İtiraz yerel mahkemeye yönlendirilirken futbolcunun maçta forma giymesine izin verildi. Yaşananlara tepki gösteren Zamalek, mücadeleye çıkmama kararı verdi.

Mısır Süper Kupası'nda Al Ahly ile Zamalek arasında oynanacak karşılaşma öncesi ülke futbolunda büyük ses getiren bir gelişme yaşandı.

12 MAÇ CEZAYA İTİRAZ ETTİLER

Geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen ve şuan Al Ahly'de oynayan Mahmoud Kahraba, Mısır'da ortalığı karıştırdı. Futbolcu, daha önce formasını giydiği Zamalek'e hakaret ettiği gerekçesiyle 12 maç ceza almıştı. Bu cezaya Mısır Süper Kupası'nda oynanacak mücadele öncesi Al Ahly itiraz etti.

ZAMALEK FİNALE ÇIKMAYACAK

İtiraz yerel mahkemeye sevk edilirken Mahmoud Kahraba'nın final maçında sahaya çıkmasına izin verildi. Yaşananların ardından Zamalek finale çıkmama kararı aldı. Finalde Al Ahly karşısında ligi ikinci sırada bitiren Pyramids olacak.

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Zamalek, Mısır, Spor, Son Dakika

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