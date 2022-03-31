Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

31.03.2022 10:34
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi- Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kepez Turgut Özal)

2 Nisan Cumartesi:

14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Akhisar Belediye Basketbol (Tarık Almış)

15.45 Beysu Konyaspor Basketbol-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Naim Süleymanoğlu)

3 Nisan Pazar:

14.00 Fethiye Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol (Fethiye Beşkaza)

15.45 Sigortam.net- TED Ankara Kolejliler (Cebeci)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Kurtdereli)

18.00 Mamak Belediyespor- Samsunspor (Mamak Belediyesi)

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Kaynak: AA

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