Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
15.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi- Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kepez Turgut Özal)
2 Nisan Cumartesi:
14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Akhisar Belediye Basketbol (Tarık Almış)
15.45 Beysu Konyaspor Basketbol-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)
17.30 Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Naim Süleymanoğlu)
3 Nisan Pazar:
14.00 Fethiye Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol (Fethiye Beşkaza)
15.45 Sigortam.net- TED Ankara Kolejliler (Cebeci)
17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Kurtdereli)
18.00 Mamak Belediyespor- Samsunspor (Mamak Belediyesi)
Kaynak: AA
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