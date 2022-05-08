Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

08.05.2022 19:26
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un normal sezonu şampiyon bitirerek ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiği ligde, Akhisar Belediye Basketbol ve Fethiye Belediyespor küme düşen takımlar oldu.

Ligde normal sezonun ikincisi Samsunspor, üçüncüsü Beysu Konyaspor Basketbol, dördüncüsü Sigortam.Net, beşincisi Mamak Belediyesi, altıncısı OGM Ormanspor, yedincisi Bornova Belediyesi Karşıyaka, sekizincisi TED Ankara Kolejliler ve dokuzuncusu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkacak ikinci takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek.

Ligde play-off çeyrek final eşleşmeleri Samsunspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Beysu Konyaspor Basketbol-TED Ankara Kolejliler, Sigortam.Net-Bornova Belediyesi Karşıyaka, Mamak Belediyesi-OGM Ormanspor şeklinde oluştu.

Eşleşmelerde iki maç kazanan ekipler yarı finale yükselecek.

30. hafta maçları

Ligde 30. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Sigortam.Net-Fethiye Belediyespor: 103-73

Beysu Konyaspor Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 106-97

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 94-87

OGM Ormanspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi: 77-69

TED Ankara Kolejliler-Mamak Belediyesi: 93-91

Akran Gemlik Basketbol-Samsunspor: 64-71

Akhisar Belediye Basketbol- Mersin Büyükşehir Belediyesi: 65-75

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 79-71

Puan durumu

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının ardından oluşun puan durumu şöyle:

SıraTakımMGMAYP
1.MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR302372540230253
2.SAMSUNSPOR302372392220553
3.BEYSU KONYASPOR BASKETBOL302282601236652
4.SİGORTAM.NET302192445220251
5.MAMAK BELEDİYESİ3018122494237548
6.OGM ORMANSPOR3017132344233847
7.BORNOVA BELEDİYESİ KARŞIYAKA3015152534253845
8.TED ANKARA KOLEJLİLER 3015152408237345
9.KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞITSPOR3015152231227945
10.BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR3014162446241244
11.FİNALSPOR3013172423247143
12.AKRAN GEMLİK BASKETBOL3012182274243142
13.HDI SİGORTA ANTALYA GÜNEŞİ3012182217237242
14.MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ3011192353239941
15.FETHİYE BELEDİYESPOR309212401260039
16.AKHİSAR BELEDİYE BASKETBOL300302108254830

YORUMLAR
500
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali Şampiyon Manisa, Konya maçına hazırlanıyor Şampiyon Manisa, Konya maçına hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyespor, Mamak Belediyesi, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika


Son Dakika
19:20 Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı
19:01 Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
14:48 Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı
18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'!
18:09 İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 19:34:38. #1.13#
SON DAKİKA: Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement