Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un normal sezonu şampiyon bitirerek ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiği ligde, Akhisar Belediye Basketbol ve Fethiye Belediyespor küme düşen takımlar oldu.
Ligde normal sezonun ikincisi Samsunspor, üçüncüsü Beysu Konyaspor Basketbol, dördüncüsü Sigortam.Net, beşincisi Mamak Belediyesi, altıncısı OGM Ormanspor, yedincisi Bornova Belediyesi Karşıyaka, sekizincisi TED Ankara Kolejliler ve dokuzuncusu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkacak ikinci takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek.
Ligde play-off çeyrek final eşleşmeleri Samsunspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Beysu Konyaspor Basketbol-TED Ankara Kolejliler, Sigortam.Net-Bornova Belediyesi Karşıyaka, Mamak Belediyesi-OGM Ormanspor şeklinde oluştu.
Eşleşmelerde iki maç kazanan ekipler yarı finale yükselecek.
30. hafta maçları
Ligde 30. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Sigortam.Net-Fethiye Belediyespor: 103-73
Beysu Konyaspor Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 106-97
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 94-87
OGM Ormanspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi: 77-69
TED Ankara Kolejliler-Mamak Belediyesi: 93-91
Akran Gemlik Basketbol-Samsunspor: 64-71
Akhisar Belediye Basketbol- Mersin Büyükşehir Belediyesi: 65-75
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 79-71
Puan durumu
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının ardından oluşun puan durumu şöyle:
|Sıra
|Takım
|M
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|30
|23
|7
|2540
|2302
|53
|2.
|SAMSUNSPOR
|30
|23
|7
|2392
|2205
|53
|3.
|BEYSU KONYASPOR BASKETBOL
|30
|22
|8
|2601
|2366
|52
|4.
|SİGORTAM.NET
|30
|21
|9
|2445
|2202
|51
|5.
|MAMAK BELEDİYESİ
|30
|18
|12
|2494
|2375
|48
|6.
|OGM ORMANSPOR
|30
|17
|13
|2344
|2338
|47
|7.
|BORNOVA BELEDİYESİ KARŞIYAKA
|30
|15
|15
|2534
|2538
|45
|8.
|TED ANKARA KOLEJLİLER
|30
|15
|15
|2408
|2373
|45
|9.
|KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞITSPOR
|30
|15
|15
|2231
|2279
|45
|10.
|BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|30
|14
|16
|2446
|2412
|44
|11.
|FİNALSPOR
|30
|13
|17
|2423
|2471
|43
|12.
|AKRAN GEMLİK BASKETBOL
|30
|12
|18
|2274
|2431
|42
|13.
|HDI SİGORTA ANTALYA GÜNEŞİ
|30
|12
|18
|2217
|2372
|42
|14.
|MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|30
|11
|19
|2353
|2399
|41
|15.
|FETHİYE BELEDİYESPOR
|30
|9
|21
|2401
|2600
|39
|16.
|AKHİSAR BELEDİYE BASKETBOL
|30
|0
|30
|2108
|2548
|30
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika