Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un normal sezonu şampiyon bitirerek ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiği ligde, Akhisar Belediye Basketbol ve Fethiye Belediyespor küme düşen takımlar oldu.

Ligde normal sezonun ikincisi Samsunspor, üçüncüsü Beysu Konyaspor Basketbol, dördüncüsü Sigortam.Net, beşincisi Mamak Belediyesi, altıncısı OGM Ormanspor, yedincisi Bornova Belediyesi Karşıyaka, sekizincisi TED Ankara Kolejliler ve dokuzuncusu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkacak ikinci takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek.

Ligde play-off çeyrek final eşleşmeleri Samsunspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Beysu Konyaspor Basketbol-TED Ankara Kolejliler, Sigortam.Net-Bornova Belediyesi Karşıyaka, Mamak Belediyesi-OGM Ormanspor şeklinde oluştu.

Eşleşmelerde iki maç kazanan ekipler yarı finale yükselecek.

30. hafta maçları

Ligde 30. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Sigortam.Net-Fethiye Belediyespor: 103-73

Beysu Konyaspor Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 106-97

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 94-87

OGM Ormanspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi: 77-69

TED Ankara Kolejliler-Mamak Belediyesi: 93-91

Akran Gemlik Basketbol-Samsunspor: 64-71

Akhisar Belediye Basketbol- Mersin Büyükşehir Belediyesi: 65-75

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 79-71

Puan durumu

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının ardından oluşun puan durumu şöyle: