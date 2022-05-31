Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beysu Konyaspor Basketbol, Sigortam.net'i 98-79 yenerek 2-0 öne geçti.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 25-24 önde kapatan ev sahibi takım, devre arasına da 47-37 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan ve bu bölümü 78-63 üstün kapatan Konya temsilcisi, müsabakayı da 98-79 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç 2 Haziran Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.