Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında iki maç oynandı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor- Fethiye Belediyespor: 84-72
Finalspor-Beysu Konyaspor: 73-81
Karşıyaka Bornova Belediyesi- Akhisar Belediyespor arasındaki karşılaşma ise konuk takımın başantrenörü Cengiz Karadağ'ın rahatsızlanması ve hastanede anjiyo olması nedeniyle yarıda kaldı. İki takımın anlaşması sonucu karşılaşmanın ileri bir tarihte tamamlanmasına karar verildi.
Kaynak: AA
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