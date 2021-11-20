MKE Ankaragücü Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan başkent temsilcisi, taktik çalışmasıyla antrenmanı bitirdi.

Köye kadar inen aç kurtlar, hareket eden her şeye saldırıyor