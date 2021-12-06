- Giray Bulak: "10 kişi kalmamız maçı kaybetmemizin en büyük nedeniydi"

ANKARA - Ankaragücü maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Oyuncularıma gösterdikleri mücadele için teşekkür ediyorum. 10 kişi kalmamız maçı kaybetmemizin en büyük nedeniydi" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 15'inci haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olan Balıkesirspor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Giray Bulak, "Rakibimizin önemli oyuncuları var. 10 kişi kalmamıza rağmen yürekli oynadık. Oyuncularıma gösterdikleri mücadele için teşekkür ediyorum. 10 kişi kalmamız maçı kaybetmemizin en büyük nedeniydi" diye konuştu.