MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir günlük iznin ardından Beştepe Tesisleri'nde toplanan sarı-lacivertli futbolcular, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, daha sonra 6'ya 3 top kazanma oyununun ardından pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, antrenmanı soğuma hareketleri ile tamamladı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Tiago Pinto, antrenmana katılmazken, tedavisi tamamlanan Aatif Chahechouhe takımla çalışmalara başladı.

Hasan Hüseyin Acar ve Eren Derdiyok sağlık ekibi kontrolünde çalışmalarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, çalışmalarına yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.