MKE Ankaragücü, Başakşehir\'i 2-1 Mağlup Etti

Marmaris'te başkan adayı Yazıcı, basın mensupları ile ralli yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesine Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarına ara verip gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri ile birlikte İçmeler mahallesi tepesinde off-road ralli yaptı. Dünya şampiyonu Yazıcı, 'Amacımız hem 62 günlük stresi dağıtmak hem de bu sporun doğa ile ne kadar uyumlu olduğunu göstermek' dedi.