MKE Ankaragücü, Başakşehir\'i 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Pedrinho'nun başlattığı atakta topla buluşan Chatzigiovanis penaltı noktasının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
55. dakikada Opoku'nun Tolga Ciğerci'ye ceza sahası içinde yaptığı müdahalede hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada penaltıda topun başına geçen Tolga, meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in sağ tarafından ağlara gönderdi. 1-0
66. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Aleksic'in vole vuruşunda kaleci Bahadır topu kontrol etti.
67. dakikada kaleci Bahadır'ın pasında rakip sahada Sowe topla buluştu. Sowe ceza sahası içinde rakiplerini geçerek uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
80. dakikada Piatek'in ceza sahası içi sağ tarafından ortasında araka direkte Pelkas'ın indirdiği top kale önünde Figueiredo'ya çarpıp yön değiştiren ağlara gitti. 2-1
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Mujakic, Alper Uludağ (Kazımcan Karataş dk. 61), Tolga Ciğerci (Arda Ünyay dk. 88), Pedrinho, Bassogog (Macheda dk. 88), Morutan (Ali Kaan Güneren dk. 71), Chatzigiovanis (Cephas dk. 71), Sowe
Yedekler: Fatih Demir, Saponara, Flips, Rodrigues, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lima (Dubois dk. 84), Berkay Özcan, Onur Ergün (Pelkas dk. 68), Deniz Türüç (Serdar Güler dk. 75), Aleksic (Emirhan İlkhan dk. 75), Davidson (Figueiredo dk. 68), Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Keny, Mahmut Tekdemir, Josef de Souza, Ba
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Tolga Ciğerci (dk. 57 pen.), Sowe (dk. 67) (MKE Ankaragücü), Figueiredo (dk. 80) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Hamza Güreler, Deniz Türüç (Başakşehir) - ANKARA
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