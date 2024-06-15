MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ, Süper Lig'e çıkmak için planlarını açıkladı - Son Dakika
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Spor

MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ, Süper Lig'e çıkmak için planlarını açıkladı

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün başkan adayı Murat Ağcabağ, Ankara'da yaptığı basın açıklamasında, Süper Lig'e çıkmak için iki yıllık, dört yıllık ve sekiz yıllık planları olduğunu belirtti. Ağcabağ, Ankaragücü'nün başarıya ulaşabilmesi için iş bilen insanlara, istikrara ve doğru finansal yapıya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

15.06.2024 10:24
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MKE Ankaragücü başkan adayı Murat Ağcabağ, "Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Problem de tam burada başlıyor. Bizim sadece bir planımız yok. Bizim iki yıllık, dört yıllık ve sekiz yıllık planlarımız var" dedi.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün başkan adayı Murat Ağcabağ, Ankara'da bir otelde basın açıklaması yaptı. Ağcabağ yaptığı açıklamada, Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkarmak istediklerini söyledi. Ayrıca projelerinden bahseden Ağcabağ iki yıllık dört yıllık ve beş yıllık projelerini sunum şeklinde basın mensuplarına anlattı.

Ankaragücü'nün yeniden Süper Lig'e çıkabilmesi için bir plana ihtiyacının olduğunu dile getiren Ağcabağ, "Aslında tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Problem de tam burada başlıyor. Bizim sadece bir planımız yok. Bizim iki yıllık, dört yıllık ve sekiz yıllık planlarımız var. Ankaragücü'nün artık öncelikle bir plana ihtiyacı var. İşi bilen insanlara ihtiyacı var, sisteme ve istikrara ihtiyacı var, doğru bir finansal yapıya ihtiyacı var. Şampiyonluk için plan için istikrar için ve daha güçlü Ankaragücü için şimdi tam zamanı diyoruz ve adaylığımızı tekrar ediyoruz" diye konuştu.

ATO Congresium'da 29 Haziran'da gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul'da Murat Ağcabağ ve İsmail Mert Fırat adaylığını açıklayan isimler oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ, Süper Lig'e çıkmak için planlarını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ, Süper Lig'e çıkmak için planlarını açıkladı - Son Dakika
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