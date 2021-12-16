MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan birlik çağrısı Açıklaması

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, birlik çağrısında bulunarak, hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, futbolcular ve teknik heyetle akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan Faruk Koca, burada yaptığı konuşmada, ligin uzun bir maraton olduğunu bu süreçte aksaklıkların da olabileceğini belirtti.

Başkan Koca, "Kötü hesaplar üzerinden Ankaragücü'nü yıpratmaya çalışanlara fırsat veremeyeceğimizi ifade etmek istiyoruz. Ankaragücü büyük bir camiadır, asırlık bir kulüptür. İnşallah Ankaragücü hedefine ulaşacaktır. Camiamız hiç merak etmesin. Biz birlik olduğumuz sürece kimse Ankaragücü ile baş edemez. Allah'ın izniyle bu sene hedefimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Mustafa Dalcı da el ele tutuşup kenetlenmek gerektiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Sezon başından beri bizlere istediğimiz her türlü ortamı sağladıkları için Başkanımız Faruk Koca başta olmak üzere yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Gücünüzü ve desteğinizi sürekli hissettik. Bu takım hangi şartta olursa olsun kesinlikle bu lige yakışmıyor, dolayısıyla hep birlikte buradan çıkmak için güç toplamamız gerekiyor. Gün, birlik olma zamanı. Dışarıdaki dedikodular tamamen takımımızı yıpratmak için yapılıyor. Biz ciddi anlamda kenetlendik ve çok güçlüyüz. Arkamıza taraftarlarımızı da aldığımızda Ankaragücü camiasının aşamayacağı zorluk yoktur."

Takım kaptanı Erdem Özgenç de taraftarlardan destek istediklerini vurguladı.