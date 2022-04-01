MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Eyüpspor maçının önemine vurgu yaptı Açıklaması - Son Dakika

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunduklarını ve şampiyonluğa giden yoldaki kilit maçı bu hafta Eyüpspor karşısında oynayacaklarını söyledi.

Faruk Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada Eyüpspor maçının önemine vurgu yaptı.

Süper Lig için hedefe odaklandıklarını ve lig üçüncüsü Royal Hastanesi Bandırmaspor'un da 10 puan önünde olduklarını aktaran Koca, "Taraftarımızın önünde çok önemli bir maça çıkacağız. Eyüpspor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi. Onlar da en kötü play-off'ta olmak istiyor. Heyecanı yüksek bir maç olacak. Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak en önemsediğimiz maçlardan birine çıkacağız. Eyüpspor maçı hedefe ulaşmada en önemli anahtarlardan biri olacaktır. Ciddi bir şekilde hazırlandık. Oyuncularımıza, teknik heyetimize güveniyorum. Motivasyonumuz çok iyi. Taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mamak Belediyesi'nden 10 bin kişilik iftar yemeği

Faruk Koca, 3 Nisan Pazar günü 20.30'da başlayacak karşılaşmanın Ramazan ayının ikinci gününe denk geldiğini ancak taraftarların iftar için hiçbir sıkıntı yaşamayacağını ifade etti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Mamak Belediyesinin kendilerine bu konuda destek verdiğini belirterek, "Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür ediyorum. Stadın etrafında Mamak Belediyesi tarafından iftar için altı noktada 10 bin kişilik sıcak yemek organizasyonu yapılacak. Bu anlamda taraftarlarımız müsterih olsun, iftarla ilgili bir sorunları olmayacak. Bu vesileyle tüm Müslümanların Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah Eyüpspor maçını alarak takımımız bayramdan önce bize bayram yaşatır." diye konuştu.

Faruk Koca, taraftarlarına Eyüpspor maçında takımı yalnız bırakmamaları için çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Sezon sonuna kadar kadın ve çocuklara maçlarımızın ücretsiz olacağını söylemiştik. Bu imkan devam ediyor. MKE Ankaragücü taraftarsız olmaz. Biz taraftarıyla büyük bir camiayız. Taraftarımızla bütünleştik. Yönetim, futbolcu, teknik heyet ve taraftarlar yan yana gelirse, MKE Ankaragücü'nün büyüklüğü hissedilir. Taraftarlarımızın Eryaman Stadı'yla ilgili kafalarında soru işareti olduğunu biliyoruz. 19 Mayıs Stadı'nı da yapmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. 19 Mayıs Stadı yapılana kadar Eryaman Stadı'nda bizi yalnız bırakmasınlar. Heyecanlarını kaybetmesinler. Biz de onların bu külfetini azaltmak için bilet ücretlerini çok düşük tutuyoruz. Taraftarlarımızdan takımımıza 12. güç olarak destek olmalarını rica ediyorum."

"Oyuncularımızı tarih yazacak"

Başkan Koca, futbolcular ve teknik heyete çok güvendiğini dile getirdi.

Kadronun büyük bir emek ortaya koyduğunu söyleyen Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Profesyonel futbolcular ama ruhları amatör. O azim ve kararlılıkla sahaya çıkıyorlar. Hiçbir futbolculumuz oyun disiplinini bozan tavır sergilemedi. Son dakikalarda 5-6 maç kazandık, bu da oyuncularımızın mücadeleci ruhunu gösterir. İnşallah bu takım, bu oyuncularla şampiyon olacak. Şampiyon olan bu takımın oyuncularını da tarih yazacak. Sezona bu kadroyla başladığımızda çok eleştiri aldık ama biz bu oyunculara inandık. Onlar da bizi mahcup etmedi. Biz de onların ve teknik heyetin sonuna kadar arkasındayız. Hep beraber hedefe ulaşıp, şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz. Eyüpspor maçı saat 20.30'da ama herkes 19.00'dan itibaren statta olsun, 19.21'de iftarımızı beraber yapalım."