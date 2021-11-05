MKE Ankaragücü Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra pas çalışması yapan başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde teknik taktik çalışması yaptı.
Sarı-lacivertlilerin maç öncesi sakat ve cezalı oyuncusu bulunmuyor.
Mücadele yarın saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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