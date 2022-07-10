MKE Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de üst sıraları zorlamak istiyor - Son Dakika
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MKE Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de üst sıraları zorlamak istiyor

10.07.2022 13:07
MKE Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de üst sıraları zorlamak istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, bu sezon düşme korkusu yaşamayan, üst sıraları zorlayan bir takım olmayı hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, bu sezon düşme korkusu yaşamayan, üst sıraları zorlayan bir takım olmayı hedeflediklerini söyledi.

Dalcı, AA muhabirine, takımın yüzde 70'e yakınının Bolu kampında yer aldığını, iyi çalışıp yeni sezon hazırlıklarını verimli ve sağlıklı geçirdiklerini anlattı.

Oyunculara iki gün bayram izni verdiklerini, yarın Kayseri'de ikinci kamp sürecinin başlayacağını aktaran Dalcı, "Orada genelde hazırlık maçları, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarımız olacak. Lige bu şekilde Kayseri'de hazırlanmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Ligde ilk maçı evlerinde Konyaspor'la oynayacaklarını anımsatan Dalcı, "İlk maçı evimizde oynayacak olmamız bizim için önemli. Lige güçlü takımla başlamak hem zevkli hem de heyecanlı. Seyircimizle birlikte içeride inşallah ilk maçımızdan alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Santrfor, stoper, orta saha ve kaleci transferi yapmak istiyoruz"

Dalcı, her takımın geçen yıldan ciddi tecrübeler kazandığını belirterek, rakiplerin yapılan yanlışları bu sene biraz daha avantajlı duruma getirmek için doğru transferlere yöneldiğini dile getirdi.

Şu anki ekonomik durumda transfer yapmanın gerçekten zor olduğunu aktaran Dalcı, şunları kaydetti:

"Bu anlamda kulüplerin ekonomik yapısını da çok sarsmadan yapılacak transferler, o yüzden biraz daha süreç gerektiriyor. Çok canlı bir piyasa değil. Herkes mümkün olduğunca nokta transfer yapmaya çalışıyor. Bunun da tabii ki ekonomik durumların bu durumlara gelmesinden kaynaklandığını düşünüyorum."

Dalcı, 1-2 senelik transfer listeleri olduğunu belirterek, "Bu liste üzerinden devam ediyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz transferler, tamamen istediğimiz transferler. Santrfor ve stoper bölgesine, orta sahaya ve bir de kaleye takviye yapıp transferi bitirmek istiyoruz. Bu mevkilerdeki oyuncularla ciddi görüşmelerimiz devam ediyor. Kayseri kampına bütün oyuncularla katılacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Ligde kalıcı olabilmek adına sağlam temel atmayı istediklerini vurgulayan Dalcı, "Tabii ki kendi içimizde hedeflerimiz olacak. Bunun da lig içerisinde Ankaragücü'ne yakışır, düşme korkusu asla yaşamayan, yukarıları zorlayan bir takım haline gelmek olacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de üst sıraları zorlamak istiyor - Son Dakika

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