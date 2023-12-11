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MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili TFF olağanüstü toplanma kararı aldı. - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili TFF olağanüstü toplanma kararı aldı.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili TFF olağanüstü toplanma kararı aldı.

11.12.2023 - 22:44,
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- TFF, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası olağanüstü toplandı

İSTANBUL - MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplanma kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının kapanış maçında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılıklı atılan gollerle 1-1 biten mücadele sonrası saha içi olayları damga vurdu. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'in yanına koştu. Koca'nın saldırısı sonrası hakem Meler yere düşerken, arbede yaşandı. Halil Umut Meler, arbede esnasında yaralanırken, sahaya güvenlik güçleri girdi. Çevik kuvvet ekipleri hakem Meler ve yardımcılarını soyunma odasına götürdü.

Yaşanan bu olayın ardından siyasi ve spor camiasından birçok tepki geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de gece saatlerinde olağanüstü toplanma kararı aldı. Başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetimi federasyonun Levent'te bulunan binasına geldi. Toplantının ardından TFF yönetiminin açıklama yapması bekleniyor.

MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili TFF olağanüstü toplanma kararı aldı.
Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili TFF olağanüstü toplanma kararı aldı. - Son Dakika


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