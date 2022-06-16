Başkent ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kocaelispor'da forma giyen başarılı kaleci Doğukan Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Tandoğan tesislerimizde yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Doğukan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, Doğukan Kaya'yı renklerine bağladı - Son Dakika

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