MKE Ankaragücü, Doğukan Kaya'yı renklerine bağladı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Doğukan Kaya'yı renklerine bağladı

16.06.2022 12:08
MKE Ankaragücü, Doğukan Kaya'yı renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, son olarak Kocaelispor'da forma giyen kaleci Doğukan Kaya'yı transfer etti.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, son olarak Kocaelispor'da forma giyen kaleci Doğukan Kaya'yı transfer etti.

Başkent ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kocaelispor'da forma giyen başarılı kaleci Doğukan Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Tandoğan tesislerimizde yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Doğukan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Doğukan Kaya'yı renklerine bağladı - Son Dakika

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