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MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçı 1-0 kazandı. Müsabakanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük\'ü 1-0 mağlup etti
24.01.2024 - 18:07,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanattan Eysseric'in kullandığı köşe atışında ön direkte Güven Yalçın kafa vuruşunda kaleci Bahadır topu çeldi.

24. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cephas'ın pasında ceza yayında topla buluşan Efkan, kale önünde Ali Kanan Güneren'i meşin yuvarlakla buluşturdu. Bu oyuncunun şutu kaleci Sirigu'dan döndü. Dönen topu Ali Kaan ağlara yolladı. 1-0

40. dakikada sağ kanattan Teklic'in ortasında kale önünde Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

Hakemler: Muhemmet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Murat Şener,

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Cephas, Efkan Bekiroğlu (Tolga Ciğerci dk. 39), Morutan, Macheda

Yedekler: Gikiewicz, Doğukan Kaya, Atakan Rıdvan Çankaya, Cum Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Enes Tepecik, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Münir Levent Mercan, Bertolacci, Teklic, Paoletti, Güven Yalçın, Eysseric, Lasagna

Yedekler: Emre Bilgin, Rohden, Can Keleş, Samed Onur, Serdar Dursun, Emir Tintiş, Nicholas, Nazım Sangare, Adnan Uğur, Ahmet Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Gol: Ali Kaan Güneren (dk. 24) (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Kitsiou (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Kaynak: İHA
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