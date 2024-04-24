MKE Ankaragücü Futbolcusu Morutan'ın Aşil Tendonu Koptu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

MKE Ankaragücü Futbolcusu Morutan'ın Aşil Tendonu Koptu

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Olimpiu Morutan'ın aşil tendonunun koptuğunu açıkladı. Morutan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı ve en kısa sürede operasyon geçireceği belirtildi.

24.04.2024 02:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Olimpiu Morutan'ın aşil tendonunun koptuğunu açıkladı.

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşırken Morutan sakatlık yaşadı. Müsabakanın 83. dakikasında oyundan çıkan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ile ilgili MKE Ankaragücü kulübü bilgilendirme paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Olimpiu Morutan'ın yapılan muayenesinde sağ aşil tendonunda kopma tespit edilmiştir. Futbolcumuz en kısa süre içinde operasyon geçirecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Olimpiu Morutan, MKE Ankaragücü, Aşil Tendonu, Ankaragücü, Beşiktaş, Futbol, MKE, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Futbolcusu Morutan'ın Aşil Tendonu Koptu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 03:32:52. #1.12#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Futbolcusu Morutan'ın Aşil Tendonu Koptu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement