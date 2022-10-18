Diğer futbolcular ise dört farklı parkurda topa sahip olma ve topsuz yoğun koşu çalışması yaptı.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.