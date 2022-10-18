MKE Ankaragücü, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

18.10.2022 20:12
MKE Ankaragücü, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda, Fenerbahçe maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise dört farklı parkurda topa sahip olma ve topsuz yoğun koşu çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler yapacağı bir günlük iznin ardından çalışmalarına Beştepe Tesisleri'nde devam edecek.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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