MKE Ankaragücü Kalecisi Ertaç Özbir'in Sakatlığı Açıklandı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Kalecisi Ertaç Özbir'in Sakatlığı Açıklandı

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynanan maçta sakatlanan kaleci Ertaç Özbir'in sağ diz yan bağında yırtık ve ciddi zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Futbolcu tedavi sürecine başlanmıştır.

07.03.2024 19:35  Güncelleme: 19:36
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynanan maçta sakatlanan kaleci Ertaç Özbir'in sağ diz yan bağında yırtık ve ciddi zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ertaç Özbir'in İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından çekilen MR ve yapılan tetkikleri sonucunda, sağ diz dış yan bağında ikinci derece yırtık ve bağda ciddi zorlanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Kalecisi Ertaç Özbir'in Sakatlığı Açıklandı - Son Dakika

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