MKE Ankaragücü, Keçiörengücü'nü 3-2 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

MKE Ankaragücü, Keçiörengücü'nü 3-2 Yendi

MKE Ankaragücü, Keçiörengücü\'nü 3-2 Yendi

Ankara Keçiörengücü, 37. haftada MKE Ankaragücü'ne 3-2 mağlup oldu. Goller Uğur Kaan ve Kwabena'dan.

04.05.2025 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

42. dakikada Rotariu'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Kwabena'nın şutunda top ağlara gitti. 0-1

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada sağ çaprazdan Uğur Kaan Yıldız'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

62. dakikada VAR kontrolü sonrası ceza sahası içerisinde Cephas'a yapılan müdahale ile penaltı kararı verildi. Penaltı atışını kullanan Kwabena, topu ağlara yolladı. 1-2

65. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Cephas'ın kaleci Mehmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top filelere gitti. 1-3

98. dakikada Süleyman Luş'un pasında ceza sahasında topla buluşan Uğur Kaan Yıldız meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Mehmet Şengül

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Arda Şengül (Mert Kula dk. 64), Uğur Kaan Yıldız, Süleyman Luş, Erkam Develi (Orhan Nahırcı dk. 68), Rroca (Alper Duman dk. 46), Oğuzhan Ayaydın, Hasan Ayaroğlu, Ezeh (Ali Dere dk. 46), Dembele (Hamza Kılıç dk. 46)

Yedekler: Emre Satılmış, Mahmut Akan, Caulker, Diouf, A. Traoure

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Coelho (Cephas dk. 35), İsmail Çokçalış, Mahmut Tekdemir, Schulz, Hayrullah Bilazer, Cem Türkmen (Emre Gültekin dk. 56), Dalcio (Rakoczy dk. 75), Ali Kaan Güneren, Kwabena (Laura dk. 76), Rotariu (Miraç Şimşek dk. 75)

Yedekler: Fatih Demir, Halil Pehlivan, Bajic, Özgür Aktaş, Berke Yıldırım

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Uğur Kaan Yıldız (dk. 45 ve 90+8) (Ankara Keçiörengücü) Kwabena (dk. 42 ve 62), Cephas (dk. 65) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Orhan Nahırcı (dk. 85), Caulker (dk. 86) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Oğuzcan Çalışkan (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Yerel Haberler, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Keçiörengücü'nü 3-2 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 23:00:32. #7.12#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, Keçiörengücü'nü 3-2 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.