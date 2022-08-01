MKE Ankaragücü, stoper transferinde sona yaklaştı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Bosna Hersekli genç bir stoperle anlaştıklarını, oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiğini söyledi.

Faruk Koca, Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sol stoper ve ön libero transferi için çalıştıklarını aktaran Koca, taraftarın da sürekli stoper transferini sorduğunu dile getirerek, "Yeni aldığımız Uros Radakovic, Konyaspor maçında oynayabilir. Stoper transferi için bir oyuncuyla anlaştık, sağlık kontrolünden geçiyor. Transferin durumu yarın netleşir. Her şey bitmeden isim vermiyoruz. Ön liberodan haber bekliyoruz. Ön libero transferi de yabancı olacak." dedi.

"Kombine satışlarından istediğimiz seviyede değil"

Faruk Koca, kombine satış rakamlarının istedikleri seviyede olmadıklarını dile getirdi.

Londra'da 3 ay önce yaşadığı bir anısını anlatan Koca, Premier Lig ekibi Arsenal'in en düşüğü bin 640 sterlinden olmak üzere 40 bin kombine sattığını şunları kaydetti:

"Kombine satışlarından istediğimiz seviyede değiliz. Arsenal'de kombine sırası için bile 10 yıl bekleyenler var. Şimdiden yeni stadımızın 2024'ün sonu ya da 2025'in başında biteceğini ve 45 bin kapasiteli olacağını, Türkiye'nin en iyi stadı olacağını söylüyorum. Şimdiden Ankara'nın bütün dinamikleri kombineler için harekete geçsin. Kombine satımıyla ilgili ilgili kampanya başlatmaya hedefliyoruz. 85 milyon paund Arsenal'in kombine geliri. Dizayn formasından 47 milyon paund kazandılar. Biz de şu an kombine rakamı 3 bin civarında. Söylediklerimi ütopik buluyor olabilirsiniz ama neden Arsenal gibi olmayalım? 2,5 yıldır kulübün içindeyim bütün mesaim para aramak. Ben artık kitleden destek bekliyorum. Taraftara destek olmak da Ankara sivil toplum kuruluşlarının, ticari hayatın sorumluluğunda. Yeni stat açıldığında 40 bin kombineyle çıkmak istiyoruz. Sponsorlara da diyeceğiz, 'Kombine alın' diye. Bu yıl içinde, 2 yıl sonra açılacak yeni stadın kombineleri satışa çıkacak."