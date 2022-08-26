MKE Ankaragücü, İstanbul deplasmanına galibiyet için gitti - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, İstanbul deplasmanına galibiyet için gitti

26.08.2022 15:26
MKE Ankaragücü, İstanbul deplasmanına galibiyet için gitti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le yarın deplasmanda oynayacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le yarın deplasmanda oynayacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

İstanbul deplasmanı için Esenboğa Havalimanı'na giden sarı-lacivertli ekibi Beştepe Tesisleri'nden uğurlayan Başkan Faruk Koca, takım otobüsüne de binerek futbolculara başarı dileyip 3 puan beklentisi iletti.

Takımı uğurladıktan sonra AA muhabirine Fatih Karagümrük maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Koca, "Hedefimiz 3 puan. Bütün maçlara öyle çıkıyoruz. Maalesef lig başında adaptasyon sorunu yaşadık. Geçiş dönemindeyiz. Birinci önceliğimiz galibiyet ancak en kötüsü mağlup olmamak. Futbolcularımıza teknik heyetimize inanıyoruz. Camiamız da bize inansın. Her süreçte aksaklıklar olabilir ama İstanbul'dan galibiyetle döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Faruk Koca, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, İstanbul deplasmanına galibiyet için gitti - Son Dakika

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