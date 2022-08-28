Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Dalcı'ya teşekkür edilerek, "Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Mustafa Dalcı ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'nın istifası kabul edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.