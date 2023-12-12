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Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı•
MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca'nın istifasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığına İsmail Mert Fırat seçildi.
MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu saat 20: 00'de olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Koca'nın istifa dilekçesi işleme alındı. Koca'nın istifasından sonra boşalan Yöneyim Kurulu Başkanlığına ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Mert Fırat seçildi. - ANKARA
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkan seçti - Son Dakika