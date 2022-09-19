MKE Ankaragücü'nde galibiyet sevinci yaşanıyor - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nde galibiyet sevinci yaşanıyor

19.09.2022 13:06
MKE Ankaragücü'nde galibiyet sevinci yaşanıyor

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek üzerlerindeki galibiyet baskısını attıklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek üzerlerindeki galibiyet baskısını attıklarını söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan 7. hafta maçında bu sezonki ilk Süper Lig galibiyetini elde eden sarı-lacivertlilerde basın sözcüsü Aytekin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Seyircisiz oynanan maçlarda konsantrasyon eksikliğinin çok olduğunu vurgulayan Aytekin, "Hele ki Ankaragücü taraftarı gibi müthiş bir itici güçten yoksun maça çıkmak, bizim açımızdan önemli bir eksiklikti. Üzerimizdeki baskının ve stresin kalkması adına çok ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Fakat teknik ekibimizin hafta içinde takımımızı galibiyete yönelik fiziksel ve mental olarak çok iyi hazırladıklarını söyleyebilirim. Maçın hemen başında attığımız gol de bunun en iyi göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Aytekin, her maça yeni bir başlangıç olarak baktıklarını dile getirerek, "Sezon başında başkanımız Sayın Faruk Koca bir hedef koydu. İlk haftalarda puan kayıpları yaşadık fakat üst sıralarda yer alacak bir Ankaragücü hedefimiz hala geçerli. Milli maç arasında takım içi uyumun daha gelişeceğini düşünüyorum." dedi.

Alınan galibiyeti Ankaragücü taraftarlarına hediye ettiklerini belirten Aytekin, "Futbol taraftarla güzel. Hepimiz bugün iş yerlerimize daha pozitif gittik. Takımımızın galibiyetinin taraftarlarımızın sosyal yaşantısına ne kadar pozitif yansıdığının bilincindeyiz. İç saha ve deplasman maçlarında ciddi fedakarlıklarla yanımızda oluyorlar. Onları mutlu etmek zorundayız. İnşallah ilerleyen süreçte bunu daha çok sağlayabiliriz." diye konuştu.

Aytekin son olarak milli arada 2 hazırlık maçı planladıklarını ve bu aradan sonra daha iyi bir Ankaragücü izleteceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde galibiyet sevinci yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'nde galibiyet sevinci yaşanıyor - Son Dakika
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