İlhan Palut: "İlk yarı sahada son derece kötü bir görüntümüz vardı" - Son Dakika
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İlhan Palut: "İlk yarı sahada son derece kötü bir görüntümüz vardı"

09.08.2022 01:15

MKE Ankaragücü müsabakası sonrasında değerlendirmelerde bulunan Konyaspor Teknik Sorumlusu İlhan Palut, "Sahada son derece kötü bir görüntümüz vardı.

- İlhan Palut: "İlk yarı sahada son derece kötü bir görüntümüz vardı"

ANKARA - MKE Ankaragücü müsabakası sonrasında değerlendirmelerde bulunan Konyaspor Teknik Sorumlusu İlhan Palut, "Sahada son derece kötü bir görüntümüz vardı. Hem topa yeterince sahip olamadık hem çok erken top kayıpları yaptık hem de Ankaragücü'nden topu kazanmakta yeterince agresif değildik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Konyaspor konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın sonunda düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Konyaspor Teknik Sorumlusu Palut, "Ligin ilk maçı. Uzun bir aradan sonra lig maçına çıkmak hiçbir takım için kolay değil. Aslında iyi bir oyun ortaya koyup kazanmak için geldik. Maçın başına özellikle ilk 20 dakikaya bakıldığında ve ilk yarının geri kalan periyodunu da negatif anlamda ekleyebiliriz. Sahada Son derece kötü bir görüntümüz vardı. Hem topa yeterince sahip olamadık hem çok erken top kayıpları yaptık hem de Ankaragücü'nden topu kazanmakta yeterince agresif değildik" değerlendirmesinde bulundu.

"İkinci yarı performans olarak daha kabul edilebilirdi"

Müsabakanın ikinci yarısında oyunun dengelendiğini aktaran Palut, "Dönem dönem bizim hakimiyetimizde geçen periyotlar yaşadık. Gol pozisyonu bulduk. Rakip de gol pozisyonu bulma şansı yakaladı. İkinci yarı performans olarak daha kabul edilebilirdi. Maçın sonuna baktığımızda aslında 2 puan kaybettik ama sahada oynanan uzatmalara bakıldığı zaman belki de görüntü buradan bir puan alıp gittiğimiz yönünde de yorumlanabilir. Sonuç olarak daha iyi olmalıydık. Eğer kendi oyunumuzu oynasaydık buradan galibiyetle dönebilirdik. Ankaragücü iyi performans gösterdi, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, İlhan Palut, Ankaragücü, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlhan Palut: 'İlk yarı sahada son derece kötü bir görüntümüz vardı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlhan Palut: "İlk yarı sahada son derece kötü bir görüntümüz vardı" - Son Dakika
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