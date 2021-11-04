MKE Ankaragücü'nde Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı hazırlıkları

Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Daha sonra pas çalışması yapan başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışması yaptı.

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