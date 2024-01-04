MKE Ankaragücü'nde futbol şube sorumlusu görevine Yusuf Buğra Tanık getirildi
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde futbol şube sorumlusu görevine, Yusuf Buğra Tanık getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 'MKE Ankaragücü Futbol Şube Sorumlusu görevine, yönetim kurulumuzun kararıyla başkan yardımcımız Yusuf Buğra Tanık getirilmiştir.' denildi.
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde futbol şube sorumlusu görevine, Yusuf Buğra Tanık getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Futbol Şube Sorumlusu görevine, yönetim kurulumuzun kararıyla başkan yardımcımız Yusuf Buğra Tanık getirilmiştir." denildi.
Kaynak: AA