MKE Ankaragücü'nde İsmail Mert Fırat başkanlığa seçildi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nde İsmail Mert Fırat başkanlığa seçildi

MKE Ankaragücü\'nde İsmail Mert Fırat başkanlığa seçildi

MKE Ankaragücü'nde bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulda 880 oyun 626'sını alan İsmail Mert Fırat, başkanlığa seçildi. Fırat, 3 yıl boyunca başkent ekibinin başkanlığını üstlenecek. Diğer adaylar Murat Ağcabağ 148, Gazi Ercüment Tekin ise 106 oy aldı.

29.06.2024 20:14
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MKE Ankaragücü'nde bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulda 880 oyun 626'sını alan İsmail Mert Fırat, başkanlığa seçildi.

Başkent ekibi MKE Ankaragücü'nde olağan genel kurul ATO Congresium'da gerçekleştirildi. İsmail Mert Fırat, Gazi Ercüment Çetin ve Murat Ağcabağ olmak üzere tarihinde ilk defa 3 adaylı bir başkanlık seçimine giden MKE Ankaragücü'nde yapılan oylamanın ardından mevcut başkan İsmail Mert Fırat yeniden başkan oldu. Genel kurulda 880 geçerli oyun 626'sını alarak başkan seçilen İsmail Mert Fırat, 3 yıl boyunca başkent ekibinin başkanlığını üstlenecek. İsmail Mert Fırat, eski başkan Faruk Koca'nın istifa etmesinin ardından yönetim kurulu tarafından başkanlığa seçilmişti.

Oy sayımının ardından sahneye birlikte çıkan 3 aday, kameralara poz verdi. Genel kurul sonunda açıklama yapan başkan İsmail Mert Fırat, seçimin kazananının Ankaragücü olduğunu belirterek, "Bu seçimin kaybedeni asla ve asla yoktur. Bu seçim Ankaragücü'ne hizmet etme yarışıdır. Bu yarışa üç aday da katıldı. Üçümüz de Ankaragüçlüyüz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. İnşallah taraftarımızla, camiamızla ve bu kulübe emek veren emektarlarımızla birlikte Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşıyacağız. Herkese verdikleri emekten, yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu sorumluluğun bilincinde hareket edeceğiz. Allah'ım birbirimize mahcup etmesin diyorum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

İsmail Mert Fırat başkanlığındaki yönetim kurulunun asil üyeler listesinde ise şu isimler bulunuyor:

"Feridun Geçgel, Abdurrahman Şentürk, Ümit Ozan, Levent Omuk, Önder Tabak, Mehmet Hakkı Şanal, Murat Bayramoğlu, Ümit Karataş, Soner Kurt, Durali Akpınar, Mert Kızılırmak, Hüseyin Aytekin, Harun oğraş, Abdülkadir Aktaş, Burhan Yıldırım, Recep Poyraz, Mulla Ali Çetin, Erkan Aytekin, Elvan Akdeniz, Adem Başbilen."

Başkanlık için mücadele eden diğer aday Murat Ağcabağ 148, Gazi Ercüment Tekin ise 106 oy aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde İsmail Mert Fırat başkanlığa seçildi - Son Dakika

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