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MKE Ankaragücü'nden Alper Uludağ açıklaması: Tedavi süreci 6-8 hafta sürecek - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nden Alper Uludağ açıklaması: Tedavi süreci 6-8 hafta sürecek

MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Alper Uludağ'ın tedavi sürecinin 6 ile 8 hafta arasında süreceğini duyurdu. Uludağ, yurt dışındaki rehabilitasyon merkezinde sağlık ekibinin gözetiminde tedavi ediliyor.

MKE Ankaragücü\'nden Alper Uludağ açıklaması: Tedavi süreci 6-8 hafta sürecek
30.12.2023 - 12:21,
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında dizinden sakatlanan Alper Uludağ'ın tedavi sürecinin 6 ile 8 hafta arası süreceğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor mücadelesinde dizinden sakatlanan profesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Alper Uludağ'ın, sağlık ekibimizin gözetiminde daha önce ameliyat olduğu yurt dışındaki rehabilitasyon merkezinde tedavisi devam etmektedir. Alper Uludağ'ın tedavi süreci 6 ile 8 hafta arası sürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'nden Alper Uludağ açıklaması: Tedavi süreci 6-8 hafta sürecek - Son Dakika
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