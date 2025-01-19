Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 34 yaşındaki sol bek Alper Uludağ ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Alper Uludağ ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Alper Uludağ'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü'nden Alper Uludağ ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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