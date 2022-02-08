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MKE Ankaragücü'nden "ara transfer dönemi" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

MKE Ankaragücü'nden "ara transfer dönemi" açıklaması Açıklaması

08.02.2022 10:40
MKE Ankaragücü'nden "ara transfer dönemi" açıklaması Açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ara transfer dönemine ilişkin transferin kapalı olmasının, bu sezon için puan silme ve herhangi bir cezai müeyyide taşımadığını belirtti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ara transfer dönemine ilişkin transferin kapalı olmasının, bu sezon için puan silme ve herhangi bir cezai müeyyide taşımadığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, göreve gelinen tarihten itibaren geçmiş dönemlere ait futbolcu ödemelerinde, kişi ve kurum alacaklarında ayrıca SGK ve vergi borcu ödemelerinde önemli adımların atıldığı belirtildi.

MKE Ankaragücü'nün geleceğini koruma adına ilerleyen süreçte cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalınabilecek dosyaların önüne geçildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Sezon başında şampiyon olacağına inanarak oluşturduğumuz, bugüne kadar da bu hedefinden sapmayan mevcut kadromuzda bulunan futbolcularımızın alacakları, süresi içinde ödenmeye devam etmektedir. Ayrıca yönetim kurulumuz tarafından, motivasyonu yükseltecek adaletli bir prim sistemi uygulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ligin 23. haftası itibarıyla yönetim, teknik kadro, futbolcular, kulüp çalışanları arasındaki uyum ve taraftarın da desteğiyle takımın zirveye çıktığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut kadromuz sadece puan olarak değil, birçok istatistikte de ligin zirvesindedir. Bu da kadro kalitesini ortaya koymaktadır. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda sezon başında oluşturduğumuz kadromuzun, şampiyon olacağına inancımız tamdır. Döviz kurlarındaki artış, gelirleri Türk lirası olan futbol kulüplerinin tamamını olumsuz etkilerken, MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak planlamamız sportif başarı ve güçlü bir mali yapının birlikte sürdürülebilir olmasıdır. Sportif başarının yanında kulübümüzün kişi ya da kurumlara olan borçlarının ödenmesi yönetim kurulumuz açısından önemli bir konudur.

Bu nedenle geçmiş dönemlerden alacakları bulunan futbolcular ve futbolcuların Türkiye ve yurt dışındaki temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. Futbolcuların bir kısmı ile anlaşma sağlanmıştır. Ödeme şekli konusunda anlaşma sağlanamayan futbolcular için de kulübümüzün şartları doğrultusunda ödeme yapılmaya devam edilecektir. Ara transfer dönemine ilişkin transferin kapalı olmasının, bu sezon için puan silme ve herhangi bir cezai müeyyide taşımadığını ayrıca belirtmek isteriz."

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Sosyal Güvenlik Kurumu, MKE Ankaragücü, Spor Toto, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nden 'ara transfer dönemi' açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor


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