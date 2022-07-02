MKE Ankaragücü'nden Olağanüstü Genel Kurula yönelik açıklama Açıklaması - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nden Olağanüstü Genel Kurula yönelik açıklama Açıklaması

02.07.2022 20:31
MKE Ankaragücü'nden Olağanüstü Genel Kurula yönelik açıklama Açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü, seçimli genel kurulda yaşanan aksaklıklardan dolayı üzgün olduklarını duyurdu.

MKE Ankaragücü Kulübü, seçimli genel kurulda yaşanan aksaklıklardan dolayı üzgün olduklarını duyurdu.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından, ATO Congresium'da düzenlenen genel kurul hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olağanüstü Kongremizi büyük bir coşku ve birliktelik içerisinde gerçekleştirdik. "Gücün armanda şehir arkanda" sloganı ile başlayacağımız yeni sezonda öncelikli amacımız, Ankara'nın yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket etmektir. Bu noktada kongremize çok yüksek katılım gösteren siyasi parti temsilcileri, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ederiz.

Ayrıca yoğun katılım ve organizasyonun heyecanından kaynaklı yaşanmış protokol aksaklıklarından dolayı üzgün olduğumuzu belirtir, kongremizin camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nden Olağanüstü Genel Kurula yönelik açıklama Açıklaması - Son Dakika

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