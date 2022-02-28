MKE Ankaragücü'nün Bandırmaspor maçı biletleri bugün satışa çıkacak - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nün Bandırmaspor maçı biletleri bugün satışa çıkacak

28.02.2022 11:55
MKE Ankaragücü'nün Bandırmaspor maçı biletleri bugün satışa çıkacak

MKE Ankaragücü'nün, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı maçın biletleri bugün satışa çıkacak.

MKE Ankaragücü'nün, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı maçın biletleri bugün satışa çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkent temsilcisinin 5 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, daha önce saat 11.00'de başlayacağı duyurulan bilet satış saatinin, Passolig tarafından bilet satış prosedürlerinin tamamlanmaması nedeniyle değiştiği ve saat 15.30'a alındığı kaydedildi.

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MKE Ankaragücü, Bandırmaspor, Spor Toto, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nün Bandırmaspor maçı biletleri bugün satışa çıkacak - Son Dakika


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