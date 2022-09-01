MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Tolga Ciğerci transfer sürecini değerlendirdi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Tolga Ciğerci transfer sürecini değerlendirdi

01.09.2022 15:24
MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Tolga Ciğerci transfer sürecini değerlendirdi

MKE Ankaragücü'nün geçtiğimiz günlerde süpriz bir şekilde açıkladığı yeni transferi Tolga Ciğerci, transfer sürecini değerlendirdi.

MKE Ankaragücü'nün geçtiğimiz günlerde süpriz bir şekilde açıkladığı yeni transferi Tolga Ciğerci, transfer sürecini değerlendirdi.

MKE Ankaragücü, bonservisi elinde bulunan deneyimli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştı. Basın mensuplarına transfer sürecini değerlendiren Tolga, duygularını paylaştı.

"Ankaragücü çok büyük bir camia, taraftarları çok büyük"

Tolga Ciğerci, görüşmelerin biraz uzadığını ama olumlu sonuçlandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ankaragücü ile önceden bir görüşme yapmıştık. Futbolda bazen böyle konular uzayabiliyor. Bizde de böyle bir durum oldu. Sonrasında Ömer hocamız ve başkanımız ile bir görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz gerçekten çok iyi geçti. Hedeflerimizi konuştuk. Hedeflerimiz aynı doğrultuda olduğu ve takımada katkı sağlamak istediğim için Ankaragücü'nü tercih ettim. Tabii ki burası çok büyük bir camia, taraftarları çok büyük. Burada gerçekten oynamak istiyorum. Hem Süper Lig'den hem de yurt dışından teklifler oldu. Ama hoca bir futbolcu için çok önemli. Ömer hocayı önceden tanıyorum ama hiç birlikte çalışmak nasip olmamıştı. Hocayla bir görüşme gerçekleştirdik ve çok pozitif geçti. Kendisi benim için çok değerli bir hoca ve çok iyi bir insan. Burası çok büyük bir kulüp ve camia olduğu için buraya geldim" ifadelerini kullandı.

"Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum"

Kendini fiziksel olarak çok iyi hissettiğini bir an önce ilk maçına çıkmak istediğini aktaran Ciğerci, "İlk hedefim pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı ile ilk maçıma çıkmak ama hocamla bu konuyu konuşmam gerekiyor. Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Ama birkaç takım antremanına ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Genel olarak çok çabuk alışan bir futbolcuyum böyle durumlara. Fazla sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Tolga Ciğerci transfer sürecini değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Tolga Ciğerci transfer sürecini değerlendirdi - Son Dakika
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